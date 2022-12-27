Артета - о Мудрике: Я никогда не говорю про футболистов, которые не с нами

В понедельник, 26 декабря, появилась информация о том, что Арсенал сделал официальное предложение по поводу футболиста сборной Украины и Шахтера Михаила Мудрика.

После поединка чемпионата Англии Арсенал - Вест Хэм (3:1) главный тренер "канониров" Микель Артета посетил пресс-конференцию.

Во время общения со СМИ у наставника спросили по поводу подписания Мудрика. Артета не стал отвечать на данный вопрос, ведь Михаил не является игроком команды.

"Вы знаете, что я никогда не говорю об игроках, которые не с нами. Я понимаю, что вы должны задать мне этот вопрос! Мы сказали, что попытаемся найти способы усилить команду, если найдем правильных игроков, и это все, что я могу сказать", - отметил Микель.

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Также Артета прокомментировал то, что Мудрик с интересом наблюдает за игрой Арсенала по телевизору.

"Это хорошо для Англии, что сейчас мало других матчей в других странах. Мы единственные, кто играет сразу после Рождества, поэтому, надеюсь, многие смотрели нашу игру, и мы показали им хорошее шоу", - добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Венгер вернулся на Эмирейтс впервые с момента ухода из Арсенала.