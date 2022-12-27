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Изучает партнеров: Мудрик показал, как следит за матчем Арсенала

Украинец наблюдает за матчами, возможно, будущего клуба.
Сегодня, 00:11
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Лондонский Арсенал ужина, 26 декабря, провел поединок против Вест Хэм Юнайтед (3:1) на своем поле.

Этот поединок вживую смотрит украинский вингер Шахтера Михаил Мудрик, чем он поделился в социальной сети Instagram.

Отметим, что Мудрика уже в течение многих месяцев разные источники "отправляют" в Арсенал, а накануне появилась информация о том, что "канониры" сделали официальное предложение донецкому клубу.

В текущем сезоне на счету 21-летнего украинца 7 голов и 7 ассистов в 12 матчах УПЛ.

Ранее сообщалось, что Мудрик вырос в цене на 900%, только у героя ЧМ-2022 больше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал шахтер Михаил Мудрик

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