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Барселона и Манчестер Сити заинтересованы в услугах Артеты

Его достижения в Арсенале не остались незамеченными.
Сегодня, 14:18
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Согласно информации инсайдера Грэма Бейли, Манчестер Сити и Барселона заинтересованы в услугах Микеля Артеты. После 16 тура Премьер-лиги Арсенал под его руководством возглавляет турнирную таблицу.

В первую очередь, Сити хотят сохранить Гвардиолу. Но его контракт истекает уже летом 2023 года, а переговоры о новом до сих пор не начались. Потому клуб уже начал искать альтернативы.

Арсенал, в свою очередь, намерен сделать все, чтобы сохранить 40-летнего специалиста. Этим летом клуб уже потратил 100 млн фунтов на трансферы. А уже зимой планируется еще три подписания.

По информации Бейли, Артета хочет купить двух полузащитников и вингера. Кстати, ранее сообщалось, что уже зимой "канониром" может стать игрок Шахтера Михаил Мудрик.

Пока в Арсенале верят в то, что они могут взять чемпионский титул. Поэтому руководство готово дать Артете все, чего тот пожелает. И сам испанец полностью сосредоточен на работе в лондонском клубе.

Напомним, что в последнем туре подопечные Артеты уверенно одолели Вулвергемптон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Барселона Микель Артета

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