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Арсенал Зинченко победил Вулверхэмптон, укрепив лидерство в АПЛ

"Канониры" уйдут на перерыв из-за ЧМ на первом месте.
Вчера, 23:42
Вулверхэмптон - Арсенал
Вулверхэмптон - Арсенал

В 16-ом туре АПЛ Арсенал Александра Зинченко встретился с Вулверхэмптоном

"Канониры" добыли победу в матче с уверенным преимуществом по счету - 0:2

Дубль  в матче на свой счет записал норвежский полузащитник Мартин Эдегор.

Благодаря этим трем очкам коллектив Микеля Артета возглавляет таблицу, опережая Ман Сити на 5 пунктов.

Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал 16-го тура чемпионата Англии

Вулверхэмптон - Арсенал 0:2

Голы: Эдегор, 54, 75

Владение мячем: 38 - 62%

Удары (в створ): 7 (1) - 13 (4)

Атаки: 71 - 12


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