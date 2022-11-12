Арсенал Зинченко победил Вулверхэмптон, укрепив лидерство в АПЛ
"Канониры" уйдут на перерыв из-за ЧМ на первом месте.
В 16-ом туре АПЛ Арсенал Александра Зинченко встретился с Вулверхэмптоном
"Канониры" добыли победу в матче с уверенным преимуществом по счету - 0:2
Дубль в матче на свой счет записал норвежский полузащитник Мартин Эдегор.
Благодаря этим трем очкам коллектив Микеля Артета возглавляет таблицу, опережая Ман Сити на 5 пунктов.
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал 16-го тура чемпионата Англии
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Голы: Эдегор, 54, 75
Владение мячем: 38 - 62%
Удары (в створ): 7 (1) - 13 (4)
Атаки: 71 - 12