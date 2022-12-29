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"Не договоримся - значит, в следующий раз": Палкин оценил возможность перехода Мудрика в Арсенал

Гендир Шахтера высказался о потенциальной продаже главного таланта клуба.
Сегодня, 14:18
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал возможный переход вингера донецкой команды Михаила Мудрика в лондонский Арсенал.

По словам представителя руководства донецкого клуба, пока ничего не решено и продолжаются переговоры по поводу трансфера игрока.

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"Переговоры идут. Предложения мы получаем, но не те, которые хотели бы видеть у себя на столе. Сейчас, буквально через пять минут, буду созваниваться с Арсеналом.

Мы открыты к переговорам, готовы обменяться мнениями, цифрами. Договоримся - значит, договоримся. Нет - значит, в следующий раз", - приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось, что Шахтер хотел бы получить за Мудрика 85 миллионов фунтов (около 96,5 миллионов евро).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы Арсенал Лондон Сергей Палкин Михаил Мудрик

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