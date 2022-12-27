Шахтер отклонил предложение Арсенала по Мудрику

Однако стороны уверены, что сделка вскоре состоится.

Донецкий Шахтер отклонил предложение лондонского Арсенала по Михаилу Мудрику в размере 55 млн фунтов, сообщает The Telegraph.

Украинский клуб намерен получить за талантливого вингера не менее 85 млн фунтов, при этом стороне продолжают переговоры.

Более того, издание уверено, что обе стороны ожидают положительного завершения переговоров, если Арсенал улучшит свое предложение.

Сам же Михаил очень хочет перейти к "канонирам", и пока все упирается в интересы Шахтера.

Напомним, в этом сезоне 21-летний игрок провел за команду 18 матчей, где отметился 10 голами и 8 ассистами.