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Шахтер объявил о подписании венесуэльского форварда

Состав "горняков" пополнил 18-летний легионер.
Сегодня, 13:48
Кевин Келси / ФК Шахтер Донецк
Кевин Келси / ФК Шахтер Донецк

Шахтер объявил о переходе венесуэльского нападающего Кевина Келси из уругвайского Бостон Ривер.

Как сообщает официальный сайт "горняков", 18-летний футболист подписал контракт на пять лет – до конца 2028 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

Келси является воспитанником венесуэльского клуба Минерос, за главную команду которого выступал с 2021 года: сыграл 31 матч, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. В январе 2023 года присоединился к уругвайскому клубу Бостон Ривер, однако за команду не играл.

Келси - футболист молодежной сборной Венесуэлы (5 матчей, 2 гола), в составе которой сейчас выступает на чемпионате Южной Америки (U20).

Ранее сообщалось, что вингер Шахтера официально сменил Лион на Лестер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы

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