Высокий, техничный и быстрый – кого подписал донецкий Шахтер?

В последний день работы трансферного окна в большей части Европы (в Украине оно еще открыто), Шахтер объявил о трансфере молодого нападающего – Кевина Келси.

О форварде известно не так много, ведь он еще достаточно юн и мало успел показать на профессиональном уровне.

Кто такой Кевин Келси?

Парень родился в городе Валенсия, Венесуэла, в июле 2004 года. Футбольное образование он получал в местном клубе Минерос. В чемпионате страны Кевин дебютировал за три месяца до своего 17-летия.

Венесуэльская пресса сразу же начала отмечать его антропометрические данные, хотя тогда он был даже ниже, чем сейчас (в настоящее время рост парня 193 сантиметра). В Венесуэле не так часто можно встретить высокого нападающего.

Карьера

В своем первом сезоне юный парень в большинстве своем радовался выходам на замены и ни разу не смог забить. В прошлом году Келси начали доверять больше, он даже начал сезон в качестве основного игрока, хотя и играл не всегда на родной позиции, а на флангах атаки.

Позже Кевин потерял место в основе, но во второй половине сезона вернул себе место в старте. В общей сложности он смог забить пять голов в 22 матчах чемпионата Венесуэлы, а в сентябре переехал в Уругвай, где в его услугах заинтересовался клуб Бостон Ривер.

Тем не менее в Уругвае на Кевина не рассчитывали, как минимум на первых порах, и он не сыграл за свою новую команду ни одного матча. Все же Шахтер заинтересовался его игрой.

Также Келси играет за молодежную сборную своей страны. Вот, например, неделю назад он в матче с Уругваем заработал себе две желтые и был удален с поля.

Второй в истории

Донецкий Шахтер славится своей работой с бразильскими футболистами, но были и другие примеры игроков из Южной Америки.

Так, в составе горняков были форварды из Аргентины (Факундо Ферейра и Густаво Бланко Лещук) и Боливии (Марсело Морено), а также парагваец Педро Бенитес, никогда не игравший за клуб. Но венесуэльцев в Шахтере еще не было.

А вот в УПЛ Кевин будет не первым представителем этого государства. Да и пример достаточно свежий – Эрик Рамирес полтора года назад перебрался в Динамо Киев из чемпионата Словакии, но заиграть не смог и 366 дней назад ушел в аренду.

Как играет?

Кевин Келси – не типичный форвард для дончан. В последние годы из высоких нападающих припоминается только Бланко Лещук, еще раньше были Гладкий, Лукарелли и Брандао, но ни один из них не дотягивал до 190 сантиметров.

Все остальные были среднего роста до 185 см, ведь Шахтер никогда не делал ставку на верховую борьбу и навесы с флангов.

Тем не менее, несмотря на 193 сантиметра роста, нельзя назвать Келси типичным таргетменом-столбом. Он достаточно техничный нападающий и имеет прекрасную скорость. Любит играть на опережение, но при этом тоже довольно неплохо откликается на фланговые подачи.

Что ж, очень интересно, сможет ли Шахтер раскрыть талант этого игрока по полной. Ведь скажем прямо – футболист не успел показать ничего из разряда "вау", но скауты усмотрели в нем потенциал. Поэтому посмотрим, кем будет Кевин Келси - новым бриллиантом или ужасным приобретением.