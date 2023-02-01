iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривбасс займет достойное место: клуб УПЛ потроллил "обысканную" и.о. главы налоговой службы

Украинская команда выпустила свой список желаний на этот год.
Сегодня, 16:36
Кривбасс
Кривбасс

Февраль 2023 года начался с серии обысков, которые инициировала СБУ,

"Пришли в гости" и к налоговой службе Киева, где у и.о главы Оксаны Датий среди прочего нашли список желаний на этот год.

Женщине хотелось бы получить до 31 декабря миллион долларов, соболинную шубу и часы Breguet.

К этому инфоповоду решил подключиться криворожский Кривбасс и показал общественности "список здорового человека".

В руководстве клуба хотели бы:

  1. Доиграть сезон УПЛ в полном объеме
  2. Чтобы Кривбасс занял достойное место в чемпионате
  3. Создания единого телепула
  4. Возвращение зрителей на трибуне
  5. Победу Украины в войне с РФ и уничтожение всех "орков".

Стоит отметить, что в данный момент коллектив Юрия Вернидуба занимает 8 место в чемпионате Украины. Ранее Кривбасс подписал ивуарийского хавбека.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс троллинг

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Кривбасс арендовал у египетского клуба ивуарийского хавбека Кривбасс арендовал у египетского клуба ивуарийского хавбека
Кривбасс сыграет с представителем Болгарии: онлайн-трансляция матча Кривбасс сыграет с представителем Болгарии: онлайн-трансляция матча
Вернидуб признался, почему не покинул пост тренера Кривбасса после неудачного старта сезона Вернидуб признался, почему не покинул пост тренера Кривбасса после неудачного старта сезона
Помочь журналистам

Видео

Интер - Аталанта 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Италии
Интер - Аталанта 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Футбол17:58
Бущану предстоит операия на спине
Формула 117:53
Алези стал президентом автодрома Поль-Рикар
Бокс17:48
"Их страны представляют угрозу цивилизованному миру": Сиренко шокировало намерение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде
Европа17:35
Ла Лига готовится оспорить новый контракт Гави с Барселоной
Футбол17:33
Де Дзерби вернул к тренировкам скандального полузащитника Брайтона
Европа17:18
Манчестер Сити планирует летом серьезно освежить состав
Футбол16:53
Замена Забарному: Динамо вернуло защитника из аренды
Другие16:51
Юный гонщик NASCAR погиб в ДТП в возрасте 17 лет
Украина16:36
Кривбасс займет достойное место: клуб УПЛ потроллил "обысканную" и.о. главы налоговой службы
Игровые16:14
"В этот раз навсегда": Том Брэди объявил о завершении карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK