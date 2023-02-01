Кривбасс займет достойное место: клуб УПЛ потроллил "обысканную" и.о. главы налоговой службы
Украинская команда выпустила свой список желаний на этот год.
Февраль 2023 года начался с серии обысков, которые инициировала СБУ,
"Пришли в гости" и к налоговой службе Киева, где у и.о главы Оксаны Датий среди прочего нашли список желаний на этот год.
Женщине хотелось бы получить до 31 декабря миллион долларов, соболинную шубу и часы Breguet.
К этому инфоповоду решил подключиться криворожский Кривбасс и показал общественности "список здорового человека".
В руководстве клуба хотели бы:
- Доиграть сезон УПЛ в полном объеме
- Чтобы Кривбасс занял достойное место в чемпионате
- Создания единого телепула
- Возвращение зрителей на трибуне
- Победу Украины в войне с РФ и уничтожение всех "орков".
Стоит отметить, что в данный момент коллектив Юрия Вернидуба занимает 8 место в чемпионате Украины. Ранее Кривбасс подписал ивуарийского хавбека.