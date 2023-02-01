Кривбасс займет достойное место: клуб УПЛ потроллил "обысканную" и.о. главы налоговой службы

Украинская команда выпустила свой список желаний на этот год.

Февраль 2023 года начался с серии обысков, которые инициировала СБУ,

"Пришли в гости" и к налоговой службе Киева, где у и.о главы Оксаны Датий среди прочего нашли список желаний на этот год.

Женщине хотелось бы получить до 31 декабря миллион долларов, соболинную шубу и часы Breguet.

К этому инфоповоду решил подключиться криворожский Кривбасс и показал общественности "список здорового человека".

В руководстве клуба хотели бы:

Доиграть сезон УПЛ в полном объеме Чтобы Кривбасс занял достойное место в чемпионате Создания единого телепула Возвращение зрителей на трибуне Победу Украины в войне с РФ и уничтожение всех "орков".

Стоит отметить, что в данный момент коллектив Юрия Вернидуба занимает 8 место в чемпионате Украины. Ранее Кривбасс подписал ивуарийского хавбека.