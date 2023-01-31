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Кривбасс арендовал у египетского клуба ивуарийского хавбека

Юрий Вернидуб получил в свое распоряжение уже четвертого новичка.
Сегодня, 17:38
Жан-Морель По / https://fckryvbas.com/
Жан-Морель По / https://fckryvbas.com/

Кривбасс продолжает усиливать состав перед второй частью сезона-2022/23.

Как сообщает официальный сайт криворожцев, клуб арендовал у египетского Исмаили полузащитника Жана-Мореля По. Сделка рассчитана до конца нынешнего сезона. При этом у украинского коллектива будет возможность выкупить контракт ивуарийца.

Стоит отметить, что в свое время По провел два матча за национальную сборную Кот-дʼИвуара (2016-2017).

За свою профессиональную карьеру 26-летний атакующий хавбек выступал на родине за АСЕК Мимозас (51 матч, 1 гол), поиграл в белорусских Торпедо-БелАЗ (40 матчей, 3 гола), Смолевичи (14 матчей, 1гол), Неман (16 матчей, 3 гола), Динамо Минск (28 матчей, 7 голов).

В составе египетского Имсаили принял участие лишь в 8 поединках, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми осуществленными трансферами на просторах Украинской Премьер-лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины

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