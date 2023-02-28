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Сикан ответил на критику своеобразным празднованием гола

Форвард занял третью строчку бомбардиров УПЛ.
Сегодня, 16:56
Даниил Сикан / ФК Шахтер Донецк
Даниил Сикан / ФК Шахтер Донецк

Нападающий Шахтера Даниил Сикан остроумно ответил своим критикам.

Напомним, молодого форварда в последнее время много критикуют за плохую реализацию и отстутствие голов. Однако наконец Даниил им ответил.

В рамках перенесенного 9-го тура УПЛ Шахтер встречался с Минаем. В этом матче Сикан отметился двумя голами.

Первый из них футолист отпразновал, приложил палец к губам, как бы призывая своим критиков замолчать.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Более того, забив Минаю дважды, Даниил Сикан занял третью строчку бомбардиров украинского чемпионата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Даниил Сикан

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