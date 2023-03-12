Днепр-1 - Динамо: онлайн-трансляция матча 17-го тура УПЛ
В воскресенье, 5 марта, в центральном матче 17-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 будет принимать в гостях киевское Динамо.
Лидер украинского чемпионата будет бороться за очки, чтобы попытаться оторваться от Шахтера, но и кивлянам нужны очки, чтобы попытаться занять третью строчку.
Матч начнется в 13:00 на стадионе Авангард в Ужгороде.
Смотреть онлайн трансляцию матча Днепр-1 - Динамо
Трансляция матча 17-го тура украинской Премьер-лиги между Днепром-1 и Динамо будет доступна в этой новости 12 марта и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.
Обеим командам необходима победа, чтобы вернуть себе расположение фанатов. Днепр-1, напомним, вылетел из еврокубков, пропустив вперед АЕК Ларнаку. А Динамо соверешнно безидейно уступило Ингульцу.
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