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Днепр-1 - Динамо: онлайн-трансляция матча 17-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Днепром-1 и Динамо в украинской Премьер-лиге.
Сегодня, 10:49
Днепр-1 - Динамо / scdnipro1.com.ua
Днепр-1 - Динамо / scdnipro1.com.ua

В воскресенье, 5 марта, в центральном матче 17-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 будет принимать в гостях киевское Динамо.

Лидер украинского чемпионата будет бороться за очки, чтобы попытаться оторваться от Шахтера, но и кивлянам нужны очки, чтобы попытаться занять третью строчку.

Матч начнется в 13:00 на стадионе Авангард в Ужгороде.

Смотреть онлайн трансляцию матча Днепр-1 - Динамо

Трансляция матча 17-го тура украинской Премьер-лиги между Днепром-1 и Динамо будет доступна в этой новости 12 марта и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

Обеим командам необходима победа, чтобы вернуть себе расположение фанатов. Днепр-1, напомним, вылетел из еврокубков, пропустив вперед АЕК Ларнаку. А Динамо соверешнно безидейно уступило Ингульцу.

Кроме того, на нашем сайте вы можете ознакомиться с остальными матчами, которые состоятся сегодня, 12 марта.

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