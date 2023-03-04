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Динамо - Ингулец 0:2 видео голов и лучших моментов матча 04.02.2023 УПЛ

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 21:35
Динамо - Ингулец / ФК Динамо Киев
Динамо - Ингулец / ФК Динамо Киев

В субботу, 4 марта, в Киеве состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Динамо и Ингулец.

Неожиданно для многих именно команда из Петрово завоевала три очка. Оба своих гола гости забили в первом тайме: сначала забил Александр Козак, после чего голом в раздевалку отметился Владимир Одарюк.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Ингулец в шестнадцатом туре УПЛ:

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Динамо - Ингулец 0:2
Голы: Козак, 12, Одарюк, 43

  • Владение мячом: 56% – 44%
  • Удары по воротам: 8 - 5
  • Удары в плоскость: 3 – 4
  • Угловые: 7 - 1

Динамо Киев: Нещерет - Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак (Вивчаренко, 46) - Сидорчук, Шепелев (Бенито, 86) - Волошин (Царенко, 46), Буяльский, Кабаев (Гармаш, 46) - Ванат (Лонвейк, 70).

Ингулец: Паламарчук - Нагиев (Мельничук, 52), Кучеренко, Ковалев, Ченбай, Смоляков - Одарюк (Козиренко, 75), Клименко, Кухарук, Козак - Ситало (Марусич, 87).

Предупреждения: Лонвейк – Смоляков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Ингулец

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Динамо - Ингулец 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Ингулец 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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