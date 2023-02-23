Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0: обзор матча и результат игры 23.02.2023
В четверг, 23 февраля, в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги конференций Днепр-1 встречался с АЕК Ларнакой. Киприоты начали поединок с преимуществом после первой игры, в которой добыли победу - 1:0.
Главный тренер днепрян Александр Кучер не смог рассчитывать на главную звезду своей команды Артема Довбика, который не успел восстановиться от полученного повреждения.
Но даже несмотря на отсутствие главной ударной силы, нынешний лидер УПЛ сумел владеть инициативой на протяжении всего матча. Украинский клуб больше владел мячом, больше нанес ударов по воротам, чем соперник.
Но, к сожалению, для того, чтобы победить, нужно забивать голы. А у Днепра-1 в этот вечер были серьезные проблемы с созданием действительно опасных моментов и, особенно, с точностью - всего два удара в створ за 90 минут игры.
Во втором тайме киприоты полностью отдали мяч и сели в оборону, чтобы уберечь свою минимальную домашнюю победу. И им это удалось.
По сумме двух матчей АЕК проходит дальше, а Днепр-1 прекращает свои выступления в Лиге конференций, Теперь подопечные Кучера смогут полностью сконцентрироваться на чемпионате Украины.
Статистика матча Днепр-1 - АЕК Ларнака 1/16 финала Лиги Конференций
Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0
Владение мячом: 56% - 44%
Удары по воротам: 13 - 5
Удары в створ: 2 - 2
Офсайды: 1 - 8
Угловые: 7 - 5
XG: 0.64 - 0.27
СК Днепр-1: Валеф – Хайнер (Когут, 72), Сваток, Сарапий, Амаш – Бабенко, Рубчинский (Танчик, 46) – Бланко (Кононов, 90), Пихаленок, Пеглоу (Назаренко, 84) – Гуцуляк.
АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия – Понс (Гонсалес, 90+1), Густаву – Фараж (Николич, 84), Ойер (Мамас, 84), Яколиш (Касадо, 74) – Лопеш (Энглезу, 90+1).
Предупреждения: Пеглоу, Хайнер, Гуцуляк - Гарсия, Томович, Понс.