Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0: обзор матча и результат игры 23.02.2023

Команда Александра Кучера в отсутствие Артема Довбика не смогла реализовать свои шансы.

В четверг, 23 февраля, в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги конференций Днепр-1 встречался с АЕК Ларнакой. Киприоты начали поединок с преимуществом после первой игры, в которой добыли победу - 1:0.

Главный тренер днепрян Александр Кучер не смог рассчитывать на главную звезду своей команды Артема Довбика, который не успел восстановиться от полученного повреждения.

Источник: СК Днепр-1

Но даже несмотря на отсутствие главной ударной силы, нынешний лидер УПЛ сумел владеть инициативой на протяжении всего матча. Украинский клуб больше владел мячом, больше нанес ударов по воротам, чем соперник.

Но, к сожалению, для того, чтобы победить, нужно забивать голы. А у Днепра-1 в этот вечер были серьезные проблемы с созданием действительно опасных моментов и, особенно, с точностью - всего два удара в створ за 90 минут игры.

Источник: СК Днепр-1

Во втором тайме киприоты полностью отдали мяч и сели в оборону, чтобы уберечь свою минимальную домашнюю победу. И им это удалось.

По сумме двух матчей АЕК проходит дальше, а Днепр-1 прекращает свои выступления в Лиге конференций, Теперь подопечные Кучера смогут полностью сконцентрироваться на чемпионате Украины.

Статистика матча Днепр-1 - АЕК Ларнака 1/16 финала Лиги Конференций

Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0

Владение мячом: 56% - 44%

Удары по воротам: 13 - 5

Удары в створ: 2 - 2

Офсайды: 1 - 8

Угловые: 7 - 5

XG: 0.64 - 0.27

СК Днепр-1: Валеф – Хайнер (Когут, 72), Сваток, Сарапий, Амаш – Бабенко, Рубчинский (Танчик, 46) – Бланко (Кононов, 90), Пихаленок, Пеглоу (Назаренко, 84) – Гуцуляк.

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия – Понс (Гонсалес, 90+1), Густаву – Фараж (Николич, 84), Ойер (Мамас, 84), Яколиш (Касадо, 74) – Лопеш (Энглезу, 90+1).

Предупреждения: Пеглоу, Хайнер, Гуцуляк - Гарсия, Томович, Понс.