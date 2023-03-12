Кучер: Игроки Динамо тянули время, кричали, валялись. Гранд не должен так себя вести

В центральном матче 17 тура УПЛ Днепр-1 минимально уступил Динамо.

Коуч "спортклубовцев" Александр Кучер после матча пожаловался на неподобающее поведение киевлян.

По словам специалиста, игроки столичного клуба намерено затягивали время во втором тайме.

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"Конечно, мы понимали, что это за игра. Если брать турнирную таблицу и весь чемпионат, для нас это была очень важная игра. Мы готовились с полной отдачей, хотели победить сегодня, добыть очки. Но таких ошибок, которые мы допустили в обороне, нельзя допускать в таких матчах. Один гол решает весь ход матча, если так ошибаться.

Динамо воспользовалось нашей ошибкой и село в оборону. Они оборонялись, играли низко и не давали пробивать по воротам во втором тайме. Это очень не похоже на Динамо. Они тянули время, что-то кричали, валялись. Я не понимаю этого. Динамо - это гранд украинского футбола, они не должны так себя вести.

В целом я доволен командой. Они хотели добыть очки, победу, они лезли вперед. Но это футбол, одна ошибка решает исход таких матчей.

Не будем опускать руки. Мы будем работать, мы будем готовиться к каждому матчу, выходить и одерживать победы. Нам это нужно, болельщикам это нужно, они также хотят видеть победы Днепра", - сказал Кучер.

Стоит отметить, что из-за поражения в этом матче и победы Шахтера над Кривбассом подопечные Александра Кучера начали отставать от "горняков" в чемпионате Украины на три очка..