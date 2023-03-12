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Кривбасс - Шахтер 0:3: обзор и результат матча чемпионата Украины 12.03.2023

Донецкий клуб сумел во втором тайме оформить разгром соперника.
Сегодня, 15:53
Кривбасс - Шахтер / УПЛ
Кривбасс - Шахтер / УПЛ

В воскресенье, 12 марта, в рамках 17-го тура УПЛ Кривбасс встречался с Шахтером. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

В первом тайме команды не смогли забить голов, однако вторая половина встречи порадовала фанатов. На 58-й минуте Георгий Судаков сумел открыть счет голам.

Под занавес игры Кевин Келси удалил преимущество своей команды. Венесуэлец забил свой дебютный матч за Шахтер.

Поставить точку в этой встрече пришлось вингеру Марьяну Шведу. Украинец финишировал соперника голом на 84-й минуте.

Статистика матча чемпионата Украины Кривбасс - Шахтер

Кривбасс - Шахтер 0:3
Голы: Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84

Владение мячем: 41% - 59%
Удары: 4 - 7
Удары в створ: 1 - 5
Атаки: 60 - 120

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Бескоровайный, Вернидуб, Стецьков – Капич, Банада – Татарков, Задерака (Понедельник, 57), Хомченовский – Устименко (Дебелко, 68).

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко (Крысков, 60), Джурасек (Назарина, 71) – Зубков (Швед, 71), Бондаренко, Судаков – Сикан (Келси, 60).

Предупреждения: Вернидуб, 12, Капич, 63.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер кривбасс

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