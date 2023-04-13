Шахтер и ЛДУ Кито вскоре закроют сделку по Кастильо

Стороны рассчитывают прийти к согласию на следующей неделе.

Украинский Шахтер и эквадорский ЛДУ Кито близки к заключению сделки по переходу Дэнила Кастильо, пишет extra.ec.

Донецкий клуб, казалось, договорился с эквадорцами и перешел к контактам непосредственно с самим игроком. Однако сделка немного затянется.

Эквадорцы довольны прогрессом в переговорах, однако хотят сохранить часть прав на игрока, чтобы получить прибыль при его дальнейшей перепродаже. Предполагается, что речь идет о 15%.

Стороны рассчитывают прийти к соглашению уже на следующей неделе.