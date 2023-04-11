Шахтер близок к приобретению эквадорского хавбека
Дениль Кастильо может стать игроком "горняков".
Донецкий Шахтер близок к усилению центра поля.
Как сообщает Фабрицио Романо, "горняки" достигли соглашения с ЛДУ Кито о покупке Денила Кастильо.
Договоренность с 19-летним эквадорцем уже практически заключена. Сумма перехода и детали контракта неизвестны
Кастильо также интересовалась лиссабонская Бенфика, однако, украинский клуб опередил "орлов" и находится в шаге от подписания футболиста.
В составе ЛДУ Кито хавбек провел 3 матча за молодежку. Игрок является полузащитником оборонительного плана.