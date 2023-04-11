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Шахтер близок к приобретению эквадорского хавбека

Дениль Кастильо может стать игроком "горняков".
Сегодня, 15:27
Дениль Кастильо
Дениль Кастильо

Донецкий Шахтер близок к усилению центра поля.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горняки" достигли соглашения с ЛДУ Кито о покупке Денила Кастильо.

Договоренность с 19-летним эквадорцем уже практически заключена. Сумма перехода и детали контракта неизвестны

Кастильо также интересовалась лиссабонская Бенфика, однако, украинский клуб опередил "орлов" и находится в шаге от подписания футболиста.

В составе ЛДУ Кито хавбек провел 3 матча за молодежку. Игрок является полузащитником оборонительного плана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансфер

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