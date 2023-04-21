Палкин: Мечта Шахтера - однажды снова сыграть в нашем городе Донецке

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал, какие планы у команды после победы в войне.

Палкин уверен, что после войны не только Шахтер, но и весь украинский футбол станет намного сильнее и более конкурентноспособным. Но к тому же у "горняков" есть своя мечта.

"Мечта Шахтера - однажды снова сыграть в нашем городе Донецке, который нам пришлось оставить в 2014 году, когда к власти пришли проросийские сепаратисты. Однажды мы вернемся на нашу прекрасную Донбасс Арену, открытую в 2009 году. Это один из самых современных стадионов в Европе!

Да, я гарантирую вам, что украинский футбол станет сильнее, чем когда-либо. Но сначала надо выиграть войну", - сказал Палкин для Le Temps.

Напомним, ранее сообщалось, что Палкин намерен договориться с ПСЖ об иске против ФИФА.