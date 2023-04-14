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Футбол

Палкин намерен обсудить иск против ФИФА с президентом ПСЖ

"Горняки" надеются на помощь Аль-Хелаифи.
Вчера, 22:38
Сергей Палкин / shakhtar.com
Сергей Палкин / shakhtar.com

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин пригласил в Украину для переговоров Нассера Аль-Хелаифи, сообщает The Times.

Украинский функционер хочет обсудить с президентом ПСЖ иск против ФИФА. Напомним, что донецкий клуб пытается оспорить решение о приостановлении контрактов легионеров.

Предполагается, что Аль-Хелаифи и его организация могут помочь "горнякам" в этом деле. Президент ПСЖ может посетить матч между донецким Шахтером и киевским Динамо.

Аль-Хелаифи пока не ответил на предложение украинцев. Однако в любом случае позиция Шахтера не изменится: этот иск - проверка ФИФА, готова ли она защищать украинские клубы.

Ранее, Палкин рассказал, что решение ассоциации привело к 70-миллионным убыткам клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ПСЖ

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