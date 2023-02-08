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Палкин: Из-за ФИФА мы можем потерять до 70 миллионов евро

Федерация так и не предложила украинскому клубу никакого решения возникшей проблемы с иностранными игроками.
Сегодня, 18:53
Сергей Палкин / ФК Шахтер Донецк
Сергей Палкин / ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин продолжает критиковать ФИФА, чье правило лишило украинский клуб не только игроков, но и денег, которые можно было бы получить за их продажу.

"Горняки" объявили, что решение ФИФА стоило им почти 40 миллионов евро, и эта цифра продолжает расти.

"Если так будет продолжаться, наши потери составят минимум 70 миллионов евро, потому что 70% игроков станут полностью бесплатными", — цитирует Палкина BBC.

"Мы вложили деньги. Мы купили этих игроков перед войной. С одной стороны, мы теряем инвестиции, с другой мне еще нужно выплатить все долги другим клубам, которые продали нам игрока".

"ФИФА не писала нам, чтобы сказать: "Мы выпустили это правило, отпустите всех игроков и давайте сядем с клубами, которым вы должны заплатить, и как-то решим эту ситуацию".

Напомним, что Шахтер подал иск в Спортивный арбитражный суд, который был отклонен. Теперь "оранжево-черные" планируют обжаловать данное решение в Федеральном суде Швейцарии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ фифа чемпионат Украины Сергей Палкин Шахтер Донецк

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