Палкин: Из-за ФИФА мы можем потерять до 70 миллионов евро

Федерация так и не предложила украинскому клубу никакого решения возникшей проблемы с иностранными игроками.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин продолжает критиковать ФИФА, чье правило лишило украинский клуб не только игроков, но и денег, которые можно было бы получить за их продажу.

"Горняки" объявили, что решение ФИФА стоило им почти 40 миллионов евро, и эта цифра продолжает расти.

"Если так будет продолжаться, наши потери составят минимум 70 миллионов евро, потому что 70% игроков станут полностью бесплатными", — цитирует Палкина BBC.

"Мы вложили деньги. Мы купили этих игроков перед войной. С одной стороны, мы теряем инвестиции, с другой мне еще нужно выплатить все долги другим клубам, которые продали нам игрока".

"ФИФА не писала нам, чтобы сказать: "Мы выпустили это правило, отпустите всех игроков и давайте сядем с клубами, которым вы должны заплатить, и как-то решим эту ситуацию".

Напомним, что Шахтер подал иск в Спортивный арбитражный суд, который был отклонен. Теперь "оранжево-черные" планируют обжаловать данное решение в Федеральном суде Швейцарии.