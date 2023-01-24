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Шахтер обжалует решение CAS по делу против ФИФА

Сергей Палкин обозначил планы клуба в суде.
Сегодня, 14:00
Сергей Палкин / ФК Шахтер Донецк
Сергей Палкин / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер продолжает судиться с ФИФА через введение новых правил о приостановлении контрактов легионеров.

Спортивный арбитражный суд в Лозани отказал украинскому клубу в иске к ФИФА о возмещении 50 миллионов евро, однако Шахтер продолжит дальше защищать свои права.

Как сообщил гендиректор украинского клуба Сергей Палкин, "горняки" намерены обжаловать решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

 "Мы не удовлетворены решением CAS. Мы пойдем в Федеральный суд Швейцарии, в Европейскую комиссию, потому что мы уверены, что ФИФА нарушила антимопонопольное законодательство. Если ФИФА продолжит использовать это правило в конце сезона, многие игроки, которых мы подписали, приостановят свои контракты, и мы потеряем их бесплатно.

На июнь 2023 года наш ущерб составит 40 миллионов евро. Если ФИФА продолжит использовать это правило, то они увеличатся до 70 миллионов. Некоторые игроки разорвут контракты, и наши убытки увеличатся. Мы также встретимся с ECA (Европейской ассоциацией клубов), чтобы создать серию документов, которые позволят нам выигрывать иски против ФИФА", - приводит слова Палкина As с ссылкой на EFE.

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Напомним, CAS отклонил иск Шахтера. Команда судьей, которая занималась делом клуба, заявила, что обжалуемое решение было следствием законной цели в свете Устава ФИФА, и что принятые меры не были очень непропорциональными и оставались в рамках дискреционных полномочий, предоставленных ФИФА швейцарским законодательством.

Ранее сообщалось, что фанаты Арсенала угрожали Срна после срыва трансфера Мудрика.

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