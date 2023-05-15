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Александрия без особых сложностей обыграла Колос

Два быстрых гола - это все, что ждало зрителей.
Сегодня, 17:15
Колос - Александрия / upl.ua
Колос - Александрия / upl.ua

В понедельник, 15 мая, Колос принимал дома Александрию в рамках 26-го тура УПЛ.

Гости начали намного активней и забили гол уже в самом начале матча. А еще через несколько минут удвоили свое преимущество.

Однако далее зрителей не ждало почти ничего интересного. Гости, выполнив задачу, особенно не стремились атаковать, а ковалевцы за весь матч толком ничего не смогли у ворот противника. В итоге встреча так и закончилась, Александрия оформила комфортную победу и даже может попытаться нагнать Динамо.

Статистика матча Колос - Александрия 26-го тура УПЛ

Колос - Александрия 0:2
Голы: Ковалец, 4, Логинов, 11

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 5 - 2
Удары в створ: 1 - 2
Атаки: 99 - 76

Колос: Волынец - Черноморец, Новак, Чоботенко, Кравченко - Милько, Богданов (Криворучко, 83), Ореховский (Попов, 66), Болбат (Мякушко, 46), Ильин (Велетень, 66) - Лысенко (Исаенко, 46).

Александрия: Шевченко - Бабогло, Ковалец,  Мирошниченко, Логинов - Сигеев, Скорко, Копына - Михайленко (Кожушко, 67), Мустафаев (Матюшенко, 76), Кулаков (Кобзарь, 76).

Предупреждения: Чоботенко, 26, Богданов, 58, Попов, 69 - Мирошниченко, 39, Михайленко, 57, Ковалец, 75, Копына, 82

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Колос Ковалевка

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