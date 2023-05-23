Заря выкупит контракт своего забивного легионера

Луганская Заря намерена подписать с панамским нападающим Эдуардо Герреро полноценный контракт, сообщает канал ТаТоТаке.

Информация о том, что луганчане в восторге от своего нового легионера появились еще в начале месяца. Сейчас же инсайдеры утверждают, что клуб действительно намерен выкупить его контракт у Маккаби.

Заря заключила с соглашение с тель-авивским клубом о выкупе Герреро за 400 тысяч долларов плюс некоторый процент от будущего трансфера.

Ожидается, что клуб предложит панамскому форварду контракт на четыре года с оппцией продления еще на один. Официально об этом должны объявить в начале лета.

Эдуардо Герреро перешел в Зарю в зимнее трансферное окно, провел за луганский клуб 10 матчей, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

Напомним, ранее стало известно, что донецкий Шахтер, скорее всего, расстанется со своим основным голкипером.