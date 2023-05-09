Заря попытается выкупить Герреро у Маккаби Тель-Авив

Панамец может остаться в украинском клубе на постоянной основе.

Заря определилась с одним из приоритетов на летнее трансферное окно.

Как сообщает издание sport1, луганчане попытаются выкупить панамского нападающего Эдуардо Герреро у Маккаби Тель-Авив.

У украинского клуба есть право приобрести игрока за 500 тысяч евро и проццент от последующего трансфера.

Сейчас Герреро играет за Зарю на правах аренды. За подопечных Патрика ван Леувена он забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 8 матчах.

С момента прихода панамца луганский коллектив проиграл лишь один матч, где Эдуардо отсутствовал из-за травмы.