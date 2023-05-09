Заря попытается выкупить Герреро у Маккаби Тель-Авив
Панамец может остаться в украинском клубе на постоянной основе.
Заря определилась с одним из приоритетов на летнее трансферное окно.
Как сообщает издание sport1, луганчане попытаются выкупить панамского нападающего Эдуардо Герреро у Маккаби Тель-Авив.
У украинского клуба есть право приобрести игрока за 500 тысяч евро и проццент от последующего трансфера.
Сейчас Герреро играет за Зарю на правах аренды. За подопечных Патрика ван Леувена он забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 8 матчах.
С момента прихода панамца луганский коллектив проиграл лишь один матч, где Эдуардо отсутствовал из-за травмы.