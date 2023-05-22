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Шахтер может расстаться со своим основным голкипером уже этим летом

Трубин ясно дал понять, что хочет уйти.
Сегодня, 18:19
Анатолий Трубин / shakhtar.com
Анатолий Трубин / shakhtar.com

Донецкий Шахтер начал всьерьез рассматривать вариант с продажей Анатолия Трубина этим летом, утверждает журналист Виктор Вацко.

Контракт голкипера с "горняками" истекает лишь в следующем году, однако Трубин уже сообщил руководству клуба, что не намерен его продолжать.

Поэтому Шахтер, если не хочет потерять деньги, вынужден будет продать Анатолия в ближайшее трансферное окно. Как минимум зимой украинский вратарь интересовал ряд европейских клубов.

При этом донецкий клуб не считает потерю Трубина критической, поскольку сейчас руководство впечатлено прогрессом и игрой Дмитрия Ризныка. В случае ухода Анатолия, именно 24-й летний кипер займет место основного вратаря.

Напомним, ранее стало известно, что футбольный клуб Львов прекратил свое существование.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Анатолий Трубин

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