Новичок УПЛ подписал участника чемпионата мира U-20

Житомирское Полесье анонсировало трансфер нигерийского голкипера Чиджоке Аниагбосо.

19-летний вратарь ранее играл у себя на родине, защищая цвета Джайнт Брилларс, а для всего мира талант футолиста открыл Кубок африканских наций U-20 2023.

Аниагбосо провел все шесть поединков в стартовом составе, заслужив бронзовые медали. А сейчас игрок выступает на ЧМ U-20, где сыграл три игры, отметился голевой передачей и тремя пропущенными голами.

О деталях сделки не сообщается, но Чиджоке присоединится к Полесью уже во время подготовки команды к будущему сезону.

Напомним, что 27 мая Полесье победило ЛНЗ и стало чемпионом Первой лиги.