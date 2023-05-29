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Новичок УПЛ подписал участника чемпионата мира U-20

Чиджоке Аниагбосо - первый легионер житомирского Полесья.
Вчера, 20:53
Чинджоке Аниагбосо / Getty Images
Чинджоке Аниагбосо / Getty Images

Житомирское Полесье анонсировало трансфер нигерийского голкипера Чиджоке Аниагбосо.

19-летний вратарь ранее играл у себя на родине, защищая цвета Джайнт Брилларс, а для всего мира талант футолиста открыл Кубок африканских наций U-20 2023.

Аниагбосо провел все шесть поединков в стартовом составе, заслужив бронзовые медали. А сейчас игрок выступает на ЧМ U-20, где сыграл три игры, отметился голевой передачей и тремя пропущенными голами.

О деталях сделки не сообщается, но Чиджоке присоединится к Полесью уже во время подготовки команды к будущему сезону.

Напомним, что 27 мая Полесье победило ЛНЗ и стало чемпионом Первой лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье

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