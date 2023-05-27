Полесье выиграло Первую лигу

В следующем сезоне житомирская команда будет выступать в Премьер-лиге.

В субботу, 27 мая, состоялись матчи заключительного тура Чемпионской группы в Первой лиге.

По итогам сыгранных поединков чемпионом второго по силе украинского дивизиона стало Полесье.

Житомирская команда в последнем матче одержала победу со счетом 2:1 над черкасским ЛНЗ и сохранила за собой первое место.

Учитывая ничью 1:1 между Карпатами и Оболонью, Полесье в итоговой турнирной таблице опередило киевский клуб на три очка.

Читай также: Полесье стало второй командой, которая поднимется в УПЛ

Стоит отметить, что житомирская команда впервые сыграет в украинской Премьер-лиге.

Кроме Полесья, прямую путевку в высший дивизион завоевала Оболонь, финишировавшая второй.

В стыковых матчах за право выхода в УПЛ сыграют черкасский ЛНЗ и запорожский Металлург.