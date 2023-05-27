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Полесье выиграло Первую лигу

В следующем сезоне житомирская команда будет выступать в Премьер-лиге.
Сегодня, 16:35
Полесье - чемпион Первой лиги / polissyafc.com
Полесье - чемпион Первой лиги / polissyafc.com

В субботу, 27 мая, состоялись матчи заключительного тура Чемпионской группы в Первой лиге.

По итогам сыгранных поединков чемпионом второго по силе украинского дивизиона стало Полесье.

Житомирская команда в последнем матче одержала победу со счетом 2:1 над черкасским ЛНЗ и сохранила за собой первое место.

Учитывая ничью 1:1 между Карпатами и Оболонью, Полесье в итоговой турнирной таблице опередило киевский клуб на три очка.

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Стоит отметить, что житомирская команда впервые сыграет в украинской Премьер-лиге.

Кроме Полесья, прямую путевку в высший дивизион завоевала Оболонь, финишировавшая второй.

В стыковых матчах за право выхода в УПЛ сыграют черкасский ЛНЗ и запорожский Металлург.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Первая лига чемпионат Украины Полесье Оболонь

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