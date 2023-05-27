Полесье выиграло Первую лигу
В субботу, 27 мая, состоялись матчи заключительного тура Чемпионской группы в Первой лиге.
По итогам сыгранных поединков чемпионом второго по силе украинского дивизиона стало Полесье.
Житомирская команда в последнем матче одержала победу со счетом 2:1 над черкасским ЛНЗ и сохранила за собой первое место.
Учитывая ничью 1:1 между Карпатами и Оболонью, Полесье в итоговой турнирной таблице опередило киевский клуб на три очка.
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Стоит отметить, что житомирская команда впервые сыграет в украинской Премьер-лиге.
Кроме Полесья, прямую путевку в высший дивизион завоевала Оболонь, финишировавшая второй.
В стыковых матчах за право выхода в УПЛ сыграют черкасский ЛНЗ и запорожский Металлург.