Полесье стало второй командой, которая поднимется в УПЛ

Лидер Первой лиги житомирское Полесье дома принимал Кремень Кременчуг.

Для того, чтобы пробиться у УПЛ житомирскому клубу хватало даже ничьей, но команда Юрия Калитвинцева устроила настоящее шоу.

Полесье разгромило Кремень 5:0 и на такой радостной ноте стало второй командой, которая пробилась в УПЛ на следующий сезон.

Полесье - Кремень 5:0

Голы: Грицук (пенальти), 6, Янаков, 22, Будковский, 44, Козак, 49, Микитюк, 84

Ранее, напомним, повышение в классе заработала киевская Оболонь.