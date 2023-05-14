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Полесье стало второй командой, которая поднимется в УПЛ

Житомирский клуб устроил настоящее шоу.
Сегодня, 19:01
ФК Полесье / polissyafc.com
ФК Полесье / polissyafc.com

Лидер Первой лиги житомирское Полесье дома принимал Кремень Кременчуг.

Для того, чтобы пробиться у УПЛ житомирскому клубу хватало даже ничьей, но команда Юрия Калитвинцева устроила настоящее шоу.

Полесье разгромило Кремень 5:0 и на такой радостной ноте стало второй командой, которая пробилась в УПЛ на следующий сезон.

Полесье - Кремень 5:0

Голы: Грицук (пенальти), 6, Янаков, 22, Будковский, 44, Козак, 49, Микитюк, 84

Ранее, напомним, повышение в классе заработала киевская Оболонь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Полесье

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