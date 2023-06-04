Ворскла обыграла Шахтер и опередила Александрию в борьбе за еврокубки

В воскресенье, 4 июня, прошел последний тур УПЛ, который ответил на множество вопросов, включая, кто же станет последней командой от Украины в еврокубках.

Полтавская Ворскла принимала дома донецкий Шахтер. "Горняки" уже оформили себе чемпионство, потому выпустили второй состав, подарив полтавчанам отличные шансы.

И команда Виктора Скрипника сполна воспользовалась подаренным шансом. В концовке первого тайма "горняки" привезли себе пенальти, который без проблем оформил Сефери. А в начале второго тайма Павлюк почти издевательски закатил мяч в ближний угол ворот Пятова.

В конце матча полтавчане остались в меньшинстве, так что Шахтер один мяч все же отыграл. Итоговый счет 2:1, и Ворскла обходит Александрию в турнирной таблице, став последней украинской командой, которая примет участие в еврокубках.

Ворскла - Шахтер 2:1

Голы: Сефери (пенальти), 37, Павлюк, 50 - Бондаренко, 80

В соседнем матче Александрия, которая боролась с Ворсклой за место в Лиге конференций, ездила во Львов в гости к Руху.

Команда Юрия Гуры знала, что стоит на кону, а потому приложили все силы, чтобы выиграть этот матч. Однако львовяне оказались очень неуступчивым соперником.

Несмотря на почти полное доминирование на поле, Александрии так и не удалось распечатать ворота Панькива. Львовская команда выполнила свою задачу минимум, оторвавшись от зоны плей-офф.

Рух - Александрия 0:0