iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ворскла обыграла Шахтер и опередила Александрию в борьбе за еврокубки

"Горняки" буквально подарили полтавчанам путевку в Лигу конференций.
Сегодня, 17:17
Ворскла - Шахтер / upl.ua
Ворскла - Шахтер / upl.ua

В воскресенье, 4 июня, прошел последний тур УПЛ, который ответил на множество вопросов, включая, кто же станет последней командой от Украины в еврокубках.

Полтавская Ворскла принимала дома донецкий Шахтер. "Горняки" уже оформили себе чемпионство, потому выпустили второй состав, подарив полтавчанам отличные шансы.

И команда Виктора Скрипника сполна воспользовалась подаренным шансом. В концовке первого тайма "горняки" привезли себе пенальти, который без проблем оформил Сефери. А в начале второго тайма Павлюк почти издевательски закатил мяч в ближний угол ворот Пятова.

В конце матча полтавчане остались в меньшинстве, так что Шахтер один мяч все же отыграл. Итоговый счет 2:1, и Ворскла обходит Александрию в турнирной таблице, став последней украинской командой, которая примет участие в еврокубках.

Ворскла - Шахтер  2:1

Голы: Сефери (пенальти), 37, Павлюк, 50 - Бондаренко, 80

В соседнем матче Александрия, которая боролась с Ворсклой за место в Лиге конференций, ездила во Львов в гости к Руху.

Команда Юрия Гуры знала, что стоит на кону, а потому приложили все силы, чтобы выиграть этот матч. Однако львовяне оказались очень неуступчивым соперником.

Несмотря на почти полное доминирование на поле, Александрии так и не удалось распечатать ворота Панькива. Львовская команда выполнила свою задачу минимум, оторвавшись от зоны плей-офф.

Рух - Александрия 0:0

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер александрия ворскла рух львов

Статьи по теме

УПЛ: Днепр-1 сыграет с Кривбассом, Минай примет Зарю в последнем туре УПЛ: Днепр-1 сыграет с Кривбассом, Минай примет Зарю в последнем туре
Защитник Шахтера может перебраться в чемпионат Португалии Защитник Шахтера может перебраться в чемпионат Португалии
"Все свои": Мудрик забавно "отпраздновал" чемпионство Шахтера "Все свои": Мудрик забавно "отпраздновал" чемпионство Шахтера
Украина впервые в истории будет представлена двумя командами в женской Лиге чемпионов Украина впервые в истории будет представлена двумя командами в женской Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов18:16
Шахтер, Милан, Унион Берлин и Днепр-1 - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Европа18:10
Хави высказался о будущем Рафиньи в Барселоне
Украина18:06
Бомбардиры УПЛ: Довбик выиграл "Золотую бутсу" чемпионата Украины
Теннис18:05
Марта Костюк вылетела с парного разряда Ролан Гаррос, уступив дуэту американок
Теннис18:01
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина сыграет с Касаткиной, Костюк вылетела с парного разряда
Украина18:00
Шахтер, Днепр-1 и Заря узнали, когда и где стартуют в еврокубках-2023/2024
Формула 117:52
Ферстаппен пролидировал всю гонку и завоевал победу на Гран-при Испании
Теннис17:51
Ролан Гаррос (ATP): Джокович сыграет в 1/4 финала против росиянина
Европа17:48
Эвертон Миколенко готов приобрести экс-форварда Челси
Европа17:38
Тоттенхэм собирается запросить у Реала солидную сумму за Кейна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK