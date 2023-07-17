iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брат игрока сборной Украины попал в заявку севастополя в фнл

Дмитрий Матвиенко уже давно имеет росийский паспорт.
Сегодня, 20:17
Николай Матвиенко / shakhtar.com
Николай Матвиенко / shakhtar.com

В воскресенье, 16 июля, два крымских клуба севастополь и рубин незаконно стартовали в росийской фнл.

Интересно, что именно после матча против севастополя возвращалась назад команда, попавшая под атаку по Крымскому мосту.

Но также интересен и состав крымской команды. В заявку на текущий сезон в фнл попал родной брат защитника сборной Украины и донецкого Шахтера Николая Матвиенко.

31-летний Дмитрий Матвиенко успел поиграть за Таврию и Олимпик, затем отправился в Приднестровье, а оттуда уже с росийским паспортом поехал в Крым.

Ранее также сообщалось, что "горняки" могут подписать бразильского защитника с любопытной историей за плечами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николай Матвиенко

Статьи по теме

Матвиенко подписал с Шахтером новый долгосрочный контракт Матвиенко подписал с Шахтером новый долгосрочный контракт
Матвиенко планирует подписать новый контракт с Шахтером Матвиенко планирует подписать новый контракт с Шахтером
Шахтер близок к продлению контракта с лидером клуба Шахтер близок к продлению контракта с лидером клуба
Матвиенко может пропустить матч против Фейеноорда Матвиенко может пропустить матч против Фейеноорда
Помочь журналистам

Видео

Переполненный стадион: Интер Майами красочно представил Месси
Переполненный стадион: Интер Майами красочно представил Месси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа22:56
Челси с Мудриком в составе отправился на тренировочный сбор
Другие страны22:54
Невеш объяснил, почему решил перейти в Саудовскую Аравию
Другие страны22:35
Мэр Форт-Лодердейла готовит для Месси необычный подарок
Теннис22:18
Байндль вышла во второй раунд турнира в Будапеште
Киберспорт21:41
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte потеряли одну позицию, NaVi вернулись в топ-30
Формула 121:20
Хэмилтон: Мне безразлично, на какой позиции я закончу этот сезон
Бокс21:08
Промоутер Фьюри заявил, что они делали новое предложение Усику перед анонсом боя с Нганну
Киберспорт21:05
В новой части футсима от EA Sports все же будет руский язык
Бокс20:32
"Легендарный поединок": Спенс оценил значимость боя с Кроуфордом
Украина20:17
Брат игрока сборной Украины попал в заявку севастополя в фнл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK