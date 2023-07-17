Брат игрока сборной Украины попал в заявку севастополя в фнл
Дмитрий Матвиенко уже давно имеет росийский паспорт.
В воскресенье, 16 июля, два крымских клуба севастополь и рубин незаконно стартовали в росийской фнл.
Интересно, что именно после матча против севастополя возвращалась назад команда, попавшая под атаку по Крымскому мосту.
Но также интересен и состав крымской команды. В заявку на текущий сезон в фнл попал родной брат защитника сборной Украины и донецкого Шахтера Николая Матвиенко.
31-летний Дмитрий Матвиенко успел поиграть за Таврию и Олимпик, затем отправился в Приднестровье, а оттуда уже с росийским паспортом поехал в Крым.
Ранее также сообщалось, что "горняки" могут подписать бразильского защитника с любопытной историей за плечами.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!