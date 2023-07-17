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Игроки росийского клуба чуть не попали под атаку на Крымский мост

Водитель автобуса успел среагировать на инцидент.
Сегодня, 17:48
Крымский мост / Baza
Крымский мост / Baza

Ночью, 17 июля, преположительно, ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. Свидетелями атаки стали игроки росийского клуба ска-ростов.

Игроки возвращались после матче с севастополем и проезжали мост как раз во время атаки. Удар по мосту случился прямо перед автобусом с командой.

"Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А легковушка, которая шла перед нами, не успела проскочить… Наш водитель увидел вспышку и притормозил – а там уже обрушен пролет.

Пока стояли и думали, как дергать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами, и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету", – рассказал очевидец.

В результате удара один пролет обрушился, а еще один оказался сильно поврежден, так что росияне застряли на полуострове.

Ранее, напомним, сообщалось, что МОК не отправит росии и белоруси официальные приглашения на Олимпиаду.

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