Срна прибыл в Милан для переговоров с Интером по Трубину

Следующие несколько дней могут быть решающими в судьбе вратаря Шахтера и сборной Украины Анатолия Трубина.

Как сообщает TUTTOmercatoWEB, сейчас в Милане находится спортивный директор "горняков" Дарио Срна. Он прибыл в Италию 19 июля для обсуждения с миланским Интером потенциального трансфера 21-летнего украинца.

По информации источника, "нерадзурри" оценивают голкипера в 15 миллионов евро, что на 20 миллионов меньше, чем то, что за него просят "оранжево-черные".

Возможным решением разногласий в цене может стать включение опции о проценте с перепродажи вратаря.

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Параллельно с этим Интер ведет переговоры о переходе Янна Зоммера из Баварии. Однако, как и в случае с Трубиным, итальянцы не хотят платить запрашиваемую сумму - "ротен" хотят получить за 34-летнего швейцарца 6 миллионов.

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