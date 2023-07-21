iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Суркис: Бражко - один из наших самых талантливых полузащитников

Игорь Михайлович объяснил, почему не хочет продавать футболиста.
Сегодня, 14:47
Владимир Бражко / fcdynamo.kiev.ua
Владимир Бражко / fcdynamo.kiev.ua

Президент Динамо Киев Игорь Суркис прокомментировал интерес Торино к Владимиру Бражко.

Функционер назвал предложение итальянского клуба оскорбительным, ведь Бражко - большой талант. 

Виевляне не планируют продавать своих молодых талантливых игроков за копейки, ведь тогда в Киеве попросту не останется команды.

"Предложение Торино унизительное. Владимир Бражко - один из наших самых талантливых полузащитников. И он принесет в будущем пользу Динамо. Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды!

Надо продавать так, как мы это сделать с Забарным, с Миколенко. Когда-то, когда Андрей Шевченко только начинал играть за основу Динамо, нам предлагали продать его за 3 миллиона. Но мы понимали, что он будет стоить дороже", - сказал Суркис в интервью Зверову.

Ранее, напомним, донецкий Шахтер подписал еще одного бразильца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Динамо не заявило на сезон звездных легионеров, Суркис и Гусев в списке Б Динамо не заявило на сезон звездных легионеров, Суркис и Гусев в списке Б
Клуб Серии А попытался приобрести хавбека Динамо Клуб Серии А попытался приобрести хавбека Динамо
Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо Киев: "бело-синие" разнесли Аустрию Клагенфурт Динамо Киев: "бело-синие" разнесли Аустрию Клагенфурт
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Футбол17:40
Атлетико намерен перехватить у Челси перспективного французского форварда
ММА17:25
Диаз заявил, что хочет провести третий бой с Макгрегором
Европа17:12
Снова за свое: Макрон пытается убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
Другие страны17:02
Защитник МЮ может присоединится к команде Роналду
Европа16:49
"Я не могу просто уйти": Клопп высказался о возможности поработать в сборной Германии
Футбол16:28
Хавбек Динамо может стать одноклубником Беседина
Европа16:25
Аутсайдер АПЛ подал предложения по двум игрокам МЮ
Футбол16:10
Сын Симеоне продлит контракт с Атлетико
Формула 115:53
Албон: Хорошие слухи – это всегда приятно
Футбол15:46
Легенда Марселя Малиновского покинул клуб в качестве свободного агента
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK