Суркис: Бражко - один из наших самых талантливых полузащитников

Президент Динамо Киев Игорь Суркис прокомментировал интерес Торино к Владимиру Бражко.

Функционер назвал предложение итальянского клуба оскорбительным, ведь Бражко - большой талант.

Виевляне не планируют продавать своих молодых талантливых игроков за копейки, ведь тогда в Киеве попросту не останется команды.

"Предложение Торино унизительное. Владимир Бражко - один из наших самых талантливых полузащитников. И он принесет в будущем пользу Динамо. Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды!

Надо продавать так, как мы это сделать с Забарным, с Миколенко. Когда-то, когда Андрей Шевченко только начинал играть за основу Динамо, нам предлагали продать его за 3 миллиона. Но мы понимали, что он будет стоить дороже", - сказал Суркис в интервью Зверову.

Ранее, напомним, донецкий Шахтер подписал еще одного бразильца.

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