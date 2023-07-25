Полузащитник Динамо отправится в аренду в польский клуб

Последний сезон по контракту с "бело-синими" хавбек проведет не в киевской команде.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Булеца продолжит карьеру в чемпионате Польши.

Как сообщает Meczyki, в шаге от подписания 24-летнего украинского хавбека находится Заглембе Любин.

Булеца должен пополнить состав польского клуба на правах годичной аренды.

Стоит отметить, что у полузащитника остался именно один сезон по действующему контракту с Динамо. Договор рассчитан до лета 2024 года. Ранее хавбек не был включен в заявку "бело-синих" на следующий сезон.

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Ожидается, что во вторник, 25 июля, игрок пройдет медицинское обследование в Заглембе, после чего сделка будет закрыта.

Два предыдущих сезона Булеца провел в аренде в Заре. В составе луганской команды полузащитник провел 54 матча во всех турнирах, отличившись девятью голами и 13 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб арендует легионера Динамо.

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