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Бельгийский клуб арендует легионера Динамо

Андерлехт усилится Джастином Лонвейком.
Сегодня, 16:15
Джастин Лонвейк / Getty Images
Джастин Лонвейк / Getty Images

Хавбек киевского Динамо Джастин Лонвейк сменит клубную прописку.

Как сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери, местный Андерлехт возьмет в аренду нидерландца. Соглашение рассчитано на сезон и включает опцию выкупа.

Тавольери отмечает, что в ближайшие часы сделка между клубами должна быть оформлена официально.

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Напомним, что Лонвейк в минувшем сезоне провел 19 матчей, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо андерлехт Джастин Лонвейк

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