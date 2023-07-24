Бельгийский клуб арендует легионера Динамо

Хавбек киевского Динамо Джастин Лонвейк сменит клубную прописку.

Как сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери, местный Андерлехт возьмет в аренду нидерландца. Соглашение рассчитано на сезон и включает опцию выкупа.

Тавольери отмечает, что в ближайшие часы сделка между клубами должна быть оформлена официально.

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Напомним, что Лонвейк в минувшем сезоне провел 19 матчей, забив 1 гол и отдав 1 ассист.