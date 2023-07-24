Стал известен соперник Динамо в отборе Лиги конференций
Команда Луческу сыграет в еврокубковом турнире.
В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций.
Киевское Динамо, которое начнет свой путь с этой стадии, получило соперника.
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Подопечные Мирчи Луческу сыграют с победителем пары Арарат-Армения (Армения)/Арис Салоники (Греция)
Отметим, что матчи пройдут 10 и 17 августа.
Ранее сообщалось, что Днепр-1 узнал потенциального соперника в Лиге Европы, если вылетит из Лиги чемпионов
Также определился потенциальный соперник полтавской Ворсклы, если она пройдет грузинскую Дилу Гори.