Стало известно, с кем Ворскла сыграет в квалификации Лиги конференций

Полтавский клуб получил соперника на пути к групповому этапу.

В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Украинский клуб Ворскла начал свой путь со второго раунда, в котором сыграет с грузинской Дилой.

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Если подопечным Виктора Скрыпника удастся выйти в следующий этап, то он сыграют с победителем пары АПОЕЛ (Кипр) - Воеводина (Сербия)

Отметим, что матчи пройдут 10 и 17 августа.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо узнало потенциального соперника в Лиге конференций.