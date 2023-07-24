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Стало известно, с кем Ворскла сыграет в квалификации Лиги конференций

Полтавский клуб получил соперника на пути к групповому этапу.
Сегодня, 15:20
Ворскла
Ворскла

В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Украинский клуб Ворскла начал свой путь со второго раунда, в котором сыграет с грузинской Дилой.

Читай также: Ворскла - Дила: прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Если подопечным Виктора Скрыпника удастся выйти в следующий этап, то он сыграют с победителем пары АПОЕЛ (Кипр) - Воеводина (Сербия)

Отметим, что матчи пройдут 10 и 17 августа.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо узнало потенциального соперника в Лиге конференций.


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