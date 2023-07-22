Ворскла - Дила: прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Команды сыграют в отборе в групповой этап Лиги Конференций. Узнай, у кого из команд больше шансов на победу в этом противостоянии.

В четверг, 27 июля, полтавская Ворскла сыграет с грузинской Дилой Гори в рамках квалификации к групповому этапу Лиги конференций.

Матч состоится в городе Тыхы на одноименном городском стадионе. Стартовый свисток запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Напомним, подопечные Виктора Скрипника заняли в прошлом сезоне чемпионата Украины пятое место. Дила завоевала бронзовые медали грузинской лиги.

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Коэффициент и ставки на матч Ворскла - Дила Гори

Фаворитом встречи достаточно предсказуемо является украинская команда, имеющая больше еврокубкового опыта. Букмекеры считают, что у Ворскла обладает огромным преимуществом.

Прогноз букмекеров на матч Ворскла - Дила Гори:

Победа Ворскла: 1,79

Ничья: 3,80

Победа Дилы: 4,45

Эксперты ожидают результативной игры. На тотал больше 1,5 коэффициент - 1,34. При этом букмекеры считают, что голы будут забиты лишь одной командой. Коэффициент на это - 1,79, а на то, что забьют обе 1,96

Статистика противостояния Ворскла - Дила Гори

Дила Гори и полтавская Ворскла до этого момента не имели возможности пересечься в рамках официального матча. Это будет дебютная встреча команд.

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