Украинцы на ведущих ролях и название в честь Сталина: что за клуб стал соперником Ворсклы в Лиге конференций

Накануне состоялись ответные матчи первого раунда квалификации Лиги конференций и один очень сильно интересовал украинских фанатов.

Словацкая Дунайская Стреда была фаворитом в противостоянии с грузинской Делой, но после победы в первом матче (2:1) на выезде уступила со счетом 0:2, а именно представители Сакартвело будут играть против полтавской Ворсклы во втором раунде квалификации.

Дила Гори – что это за клуб?

Дила была основана более 70 лет назад в городке Гори, который насчитывает менее 50 тысяч человек и расположен в 76 км от Тбилиси. Название команды означает "утро" и названо ее так в честь одноименной поэмы, которую написал Иосиф Сталин, родившийся в этом городке и проведший здесь свою молодость.

Играют они на небольшом стадионе в 5 тысяч мест, с трибун которого открываются прекрасные виды на горы и местную крепость.

До 1990-х в основном клуб выступал в третьих-четвертых дивизионах уже несуществующей страны и особых успехов не имел.

В первые 20 лет независимости Грузии Дила также была посредственной командой, которая практически всегда выступала в высшем дивизионе, но порой опускалась ниже. И именно после того, как "защитники" (прозвище команды) за два сезона поднялись из третьего в первый дивизион, у них начался лучший период в истории.

Лучшие годы Дилы

В сезоне-2010/11 команда из Гори со скрипом поднялась в элиту (с третьего места, через плей-офф), но уже в следующем первенстве не просто заняла пятую строчку таблицы, а выиграла Кубок Грузии, получив себе право выступать в еврокубках.

В следующем году в чемпионате все было еще лучше – второе место, серебряные медали, и снова еврокубки. Но дальше был провальный чемпионат, девятое место, смена тренера и...

В кампании-2014/15 Дила Гори стала чемпионом Грузии, набрав 64 очка и впервые сыграла в квалификации Лиги чемпионов. В следующем первенстве команда набрала 62 балла, но этого не хватило даже для серебра.

Далее несколько лет команда была ближе к зоне вылета, чем к чемпионству и вот последние три сезона подряд они снова берут медали (каждый раз бронзу).

Что в этом сезоне?

В Грузии первенство проходит по системе весна-осень, а потому сезон у них уже прошло половина первенства, хотя сейчас здесь двухмесячный перерыв.

Дила после 19 туров идет на пятом месте (из десяти команд) и отстает от лидера Динамо Батуми на 8 баллов, а шестую команду опережает на целых 10.

Главная звезда команды - вингер сборной Барбадоса Тьерри Гейл, который идет вторым в списке бомбардиров чемпионата (с 10 голами) и забил один из голов Дунайской Среди. За этим 21-летним парнем надо будет смотреть очень серьезно.

Украинский след

Основной вратарь Дилы молодой украинский голкипер Евгений Кучеренко. 23-летний питомец киевского Арсенала и Шахтера в свое время ездил в португальскую Лейрию, но затем осел в Колоссе. Вместе с Костышиным перебрался в казахстанский Аксу, где был основным, но со временем перебрался именно в Гори. Здесь он без шансов первый номер, в чемпионате в 19 матчах пропустил всего 17 голов.

И если Кучеренко в клубе всего полгода, то форвард Николай Ковталюк уже самая настоящая легенда Дилы. Он тоже бывший игрок Колоса и Арсенала, но с Кучеренко там они не пересекались. Еще в 2017 году Ковталюк впервые приехал в Грузию, но игроком Дилы стал через год.

За один сезон Николай забил 21 мяч в чемпионате и за 200 тысяч евро перебрался в Южную Корею, но через полтора года уже в статусе свободного агента вернулся обратно. Позже были казахстанские клубы и, наконец, третий переезд в Гори. Всего на счету Ковталюка 41 мяч за этот клуб, что делает его одним из лучших бомбардиров Дилы за всю историю.

Ну и главным лицом в команде есть украинский тренер Андрей Демченко. Еще с 2021 года уроженец Запорожья тренирует эту команду и уже привел ее к двум бронзовым наградам и первому за 10 лет пройденному раунду квалификации еврокубков. В Украине Андрей Анатольевич больше всего известен как тренер Металлист 1925 года и как бывший игрок амстердамского Аякса.

Еще в прошлом году в клубе выступали хавбек Юрий Батюшин и голкипер Даниил Каневцев, до сих пор так и не нашедший себе новую команду. А восемь лет назад за Дилу в аренде играл тогда еще игрок Динамо Киев Алексей Шевченко, позже ставший "вечно вторым" в Шахтере.

С украинскими клубами Дила никогда не пересекалась в официальных матчах, Ворскла будет первой.