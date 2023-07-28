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Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций 27.07.2023

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Сегодня, 07:55
Ворскла - Дила / ФК Ворскла
Ворскла - Дила / ФК Ворскла

В рамках первого матча второго отборочного раунда Лиги конференций Ворскла переиграла Дилу.

Грузинский клуб первым открыл счет во втором тайме, однако подопечные Виктора Скрипника избежали поражения.

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Авторами голов в составе украинской команды стали Родригес и Кане.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ворскла - Дила:

Ворскла - Дила 2:1    
Голы: Родригес, 73, Кане, 90+3 - Ковталюк, 57

Ворскла: Исенко, Чеснаков, Крупский, Павлюк, Пердута, Родригес, Сантана (Хрипчук 82), Челядин (Скляр 74), Кане, Юрченко (Нестеренко 74), Степанюк.

Дила: Кучеренко, Читейшвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон Энрике, Жан Виктор (Сардалишвили 69), Парулава (Андроникашвили 69), Сантос, Гэйл (Мзвакали 74), Гомис (Кухианидзе 80), Ковталюк.

Предупреждения: Владимир Чеснаков (34), Фелипе Родригес (38), Зураб Тевзадзе (55)


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Видео

Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

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