Днепр-1 узнал потенциального соперника в квалификации Лиги Европы

Украинский клуб может оказаться во втором по значимости еврокубке, если провалися в отборе Лиги чемпионов.

В понедельник, 24 июля, состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Еще до старта мероприятия определился соперник Днепра-1.

Спортивный клуб Днепр-1 может оказаться в данном еврокубковом турнире, если не сможет пройти греческий Панатинаикос в отборе Лиги чемпионов.

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В случае вылета из главного евротурнира, подопечные Александра Кучера сыграют со Славией из Чехии.

Матчи состоятся 10 и 17 августа.

Отметим, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов, которая начнется в 13:00 по Киеву.