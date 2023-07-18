Панатинаикос. Представление соперника

СК Днепр-1 выборол путевку в квалификацию Лиги чемпионов благодаря тому, что занял второе место в УПЛ. Стартуют "спортклубовцы" со второго раунда матчем против Панатинаикоса. ISPORT познакомит вас немного поближе с греческим коллективом.

Арена: Стадион имени Апостолоса Николаидиса (вместимость 16,011)

Данный стадион был построен еще в далеком 1922 году, однако, естественно, что с тех пор он поддавался реконструкции. Случилось это в 2001 году.

Названа арена в честь экс-футболиста и президента команды Апостолоса Николаидиса, который посвятил клубу около 60 лет своей жизни. Отметим, что рекорд посещаемости был установлен в 1967 году на матче между Панатинаикосом и Баварией, который посетило 29 тысяч 665 человек.

Тренер: Иван Йованович.

61-летний сербский специалист во время игровой карьере не сумел запомниться чем-то выдающимся, посвятив большую часть этого периода греческому Ираклису. В этой же стране Йованович начал и тренерскую карьеру в 2001, но сперва тренировал клуб Ники, а уже затем перебрался в Ираклис. Также он успел поработать в АПОЭЛі и арабском Ан-Насре (не путать с тем, за который играет Криштиану Роналду).

Панатинаикос специалист возглавляет с 2021 года. За это время под его руководством коллектив провел 87 официальных матчей, в среднем набирая по 1,97 балла за игру. С сербом "зеленые" завоевали лишь один трофей, которым стал Кубок Греции в сезоне-2021/22.

Иван Йованович / Панатинаикос

Достижения:

Чемпион Греции: 20 раз (последний трофей завоеван в 2010 году)

Кубок Греции: 19 раз

Суперкубок Греции: 3 раза.

Рекордная продажа: Джибриль Сиссе в Лацио за 5,80 млн евро в 2011 году.

Прошлый сезон: 2 место.

В минувшей кампании коллектив Ивана Йовановича мог впервые за последние 13 лет завоевать чемпионский титул, но провалил концовку сезона добыв лишь одну победу в последних пяти матчах из-за чего титул достался АЕКу.

В целом за 36 туров у греческого гранда 23 победы, 9 ничьих и четыре поражения. Отметим, что после 26 сыгранных матчей чемпионат Греции делится на две группы, одна из которых борется за чемпионство, а другая за сохранение прописки.

Выступления в еврокубках:

Панатинаикос достаточно часто выступает в различных еврокубках, однако, их главные достижения давно в прошлом. Самым свежим является проход в 1/4 финала Кубка УЕФА в сезоне-2002/03, а самым громким финал Лиги чемпионов в сезоне 1970/71, где команда, которую тогда возглавлял небезызвестный Ференц Пушкаш, уступила Аяксу со счетом 2:0.

Если сосредоточится именно на главном клубном турнире Европы, то Панатинаикос достаточно часто участвует в квалификационных раундах, но вот до группы добирался последний раз еще в сезоне-2010/11, где сыграл с Барселоной, Копенгагеном и представителем страны-терорриста казанским рубином.

Состав:

"Зеленые" чаще всего играют по схеме 4-2-3-1. Место в воротах занимает итальянец Альберто Бриньоли. В четверке защитников играют Котсирас-Сарлия-Магнуссон-Хуанкар. На месте двух опорников выступает дуэт Рубен Перес и капитан команды Димитриос Курбелис.

Более атакующие функции в полузащите выполняют Даниэль Мансини, Бернард и Ласло Кляйнхайслер, которого частенько подменяет Беньямин Вербич. За место единственного нападающего конкурируют Фотис Ионнидис и Андраж Шпорар.

Стоит отметить, что в матче с Днепром-1 греческая команда, вероятно, предстанет в несколько измененном виде, ведь она уже успела усилиться несколькими новобранцами такими, как: Тин Едвай, Тонни Вильена и Филип Младенович.

Панатинаикос

Звезда:

Выбор в этой категории очевидно стоял между знакомыми для украинских болельщиков лицами, а именно бразильцем Бернардом и словенцем Беньямином Вербичем, но поскольку, Бернард успел засветиться даже в АПЛ, то выбор был остановлен на нем.

Тем более, что экс-футболист Шахтера и Эвертона в стане Панатинаикоса играет чаще, чем Вербич. На его счету 35 матчей, в которых он дважды забил и пять раз отдал результативную передачу в то время, как словенец 31 поединком, а также 3 голами и 2 ассистами. В то же время, Бернард отыграл 2,522 минуты против 1,322 у Беньямина.

Отметим, что универсальный игрок группы атаки перешел в команду Ивана Йовановича минувшим летом из арабской Аль-Шарджи, за которую сейчас выступают Миралем Пьянич, Костас Манолас и Пако Алькасер. Своему новому клуб футболист достался абсолютно бесплатно.

Бернард (справа) / Панатинаикос

Напомним, что первый матч между командами состоится через неделю, 25 июля, в 21:00 по Киеву.