Интер может подписать Трубина следующим летом

Миланцы могут заполучить украинца на правах свободного агента.

Интер все еще заинтересован в услугах Анатолия Трубина.

Как сообщает Linterista, ссылаясь на La Gazzetta Dello Sport, "нерадзурри" хотят получить скидку от Шахтера.

Если же этого не удастся дождаться, то клуб переключится на итальянца Эмиля Аудеро, а к кандидатуре украинца вернется в том случае, если он станет свободным агентом, что должно случиться уже следующим летом.

Гендир Интера Беппе Маротта предчувствует, что именно вариант с бесплатным подписанием после предстоящего сезона является более вероятным.

Отметим, что главным кандидатом на переход в Интер все же является Янн Зоммер. О переходе швейцарца итальянский клуб практически договорился.

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