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Шахтер подал заявку на сезон-2023/24 УПЛ

Донецкий клуб объявил список из 32 игроков.
Сегодня, 17:19
ФК Шахтер / fcshakhtar.com
ФК Шахтер / fcshakhtar.com

Шахтер подал заявку на новый сезон УПЛ. В список вошли 32 игрока, в том числе новоиспеченные футболисты Педриньо и Невертон.

Вратари: 1. Анатолий Трубин, 12. Тимур Пузанков, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский

Защитники: 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина, 32. Эдуард Козик, 44. Ярослав Ракицкий, 99. Виктор Корниенко

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Полузащитники: 4. Денил Кастилло, 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Алексей Кащук, 27. Олег Очеретько, 29. Егор Назарина, 34. Иван Петряк, 39. Невертон, 77. Хусрав Тоиров

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник, 18. Кевин Келси

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер заявка

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