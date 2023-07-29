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Металлист 1925 - Шахтер: видео голов и обзор матча чемпионата Украины 29.07.2023

Вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сегодня, 20:35
Металліст 1925 - Шахтер / shakhtar.com
Металліст 1925 - Шахтер / shakhtar.com

В рамках первого тура чемпионата Украины Металлист 1925 встретился с Шахтером.

Харьковский клуб достаточно предсказуемо проиграл несмотря на то, что показывал достойную игру, особенно после перерыва.

Счет был открыт в первом тайме благодаря голу Николая Матвиенко, который стал для него ювилейным результативным действием в составе Шахтера, а ассист отдал Кащук, оформивший дебютное результативное действие за "горняков" в официальных играх.

После перерыва Лассина Траоре достаточно быстро удвоил преимущество своей команды, но затем Дмитрий Юсов отквитал один мяч, однако, на большее команду Эдмара не хватило.

Видео голов и обзор матча чемпионата Украины Металлист 1925 - Шахтер

Металлист 1925 - Шахтер 1:2

Голы: Юсов, 54 - Матвиенко, 30, 47

Металлист 1925: Мозиль - Жичиков, Е. Ткачук, Курило, Безуглый - Кравченко (А. Кравчук, 24), Вачиберадзе, Бычек (Ари, 62) - Русин, Сидоров (Абдуллаев, 59), Юсов.

Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов (Педриньо, 79) - Крыськив, Бондаренко, Зубков, Кащук (Невертон, 73) - Сикан (Кастилло, 89), Траоре (Келси, 73).

Предупреждения: А. Ткачук, Безуглый, Русин - Бондаренко, Траоре.

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