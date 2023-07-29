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Кащук оформил результативное действие в дебютном официальном матче за Шахтер

Юный вингер не упускает шанс себя проявить.
Сегодня, 18:34
Алексей Кащук / shakhtar.com
Алексей Кащук / shakhtar.com

В рамках чемпионата Украины Металлист 1925 встречается с Шахтером.

В середине первого тайма за Шахтер отметился Николай Матвиенко, для которого этот гол стал ювилейным результативным действием за "горняков".

Однако, и для ассистента Матвиенко этот гол стал знаменательным. Голевую на Николая отдал Алексей Кащук, для которого этот матч дебютный среди официальных, а ассист соответственно первых в играх, имеющих турнирное значение.

Отметим, что на момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 1:2 в пользу Шахтера. Во втором тайме Лассина Траоре удвоил преимущество гостей, но затем один мяч отыграл Дмитрий Юсов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Алексей Кащук

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