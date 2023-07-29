Матвиенко оформил ювилейное результативное действие за Шахтер

У центрбэка "горняков" практически равное количество голов и ассистов за клуб.

В рамках первого тура чемпионата Украины Металлист 1925 встречается с Шахтером.

Счет в поединке на 20 минуте открыл центрбэк гостей Николай Матвиенко. Для него это результативное действие стало 20-ым в футболке "горняков".

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На счету украинца 9 забитых мячей и 11 результативных передач во всех матчах, которые он провел в составе донецкого коллектива.

Отметим, что на момент написания новости в матче перерыв. Счет - 0:1.

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