Рух - Заря: обзор и результат матча чемпионата Украины 29.07.2023

В рамках первого тура чемпионата Украины Рух встретился с Зарей.

Гости выглядели на старте поединка намного лучше, раз за разом создавая моменты у ворот львовской команды, что в итоге привело к забитому голу. В середине первой 45-минутки украинский форвард Назарий Русин открыл счет забитым мячам в новом чемпионате. На этом команды ограничились.

После перерыва уже серьезнее выглядели хозяева, перехватив инициативу. Счет в итоге сравнял Василий Рунич, вышедший на поле за три минуты до своего забитого гола.

Все шло к ничьей, которая, наверно, была бы закономерным результатом в матче двух достаточно равных команд, но коллектив Ненада Лалатовича подвел новичок команды. Бразилец Джордан получил красную карточку на 84 минуте за фол вблизи своей штрафной.

Стандартное положение исполнил Юрий Климчук, однако, с его ударом со штрафного справился Александр Сапутин, переведя мяч на угловой, который в итоге все же стал фатальным для гостей. Все тот же Климчук после подачи получил мяч вблизи штрафной и переправил его в нижний угол ворот, установив на табло финальный счет.

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Статистика матча чемпионата Украины Рух - Заря

Рух - Заря 2:1

Голы: Рунич, 67, Климчук, 86 - Русин, 21.

Удары: 7 - 7

Удары в створ: 5 - 3

Атаки: 115 - 90

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбык, Дидык (Слюсар, 87), Роман - Сапуга, Эдсон, Притула (Пастух, 83) - Теслюк (Квасница, 63), Климчук, Мысык (Рунич, 64).

Заря: Сапутин - Кирюханцев (Кирюханцев, 77), Джордан, Батагов, Вантух - Мишнев, Дрышлюк - Русин, Волошин (Яцик, 59), Антюх (Нагнойный, 78) - Алефиренко.

Предупреждения: Антюх, Джордан, Волошин, Яцик, Мишнев - Дидык, Сапуга

На 84-й минуте был удален Джордан (Заря) (второе предупреждение).