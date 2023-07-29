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Сербский тренер Зари удивил нарядом во время первого матча в УПЛ

Ненад Лалатович выделяется с первых минут своего пребывания в УПЛ.
Сегодня, 15:50
Ненад Лалатович (справа) / ФК Заря
Ненад Лалатович (справа) / ФК Заря

В рамках первого тура чемпионата Украины Заря в гостях встречается с Рухом. 

Для наставника луганской Зари Ненада Лалатовича это дебютный официальный матч во главе клуба и он принялся удивлять с первых минут. Правда, пока не игрой командой, а своим внешним видом.

Сербский специалист появился на матче в штанах и белой футболке, из-за чего cудья матча заставил его надеть манижку, потому, что без нее Лалатович бы сливался с игроками своей команды.

Отметим, что подопечные Лалатовича ведут в счете. На момент написания новости - счет 0:1, гол забил форвард сборной Украины Назарий Русин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря Ненад Лалатович

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